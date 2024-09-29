Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sağlık Merkezlerinde, kadınlara meme muayenesi ve ücretsiz kanser erken teşhis taramaları yapılacağını duyurdu.

Daire'den yapılan açıklamaya göre 2 Ekim’de Trenyolu Semt Polikliniği, 3 Ekim’de Yenierenköy Sağlık Merkezi, 7 Ekim’de Akdoğan Sağlık Merkezi, 10 Ekim’de Maraş Sağlık Merkezi, 15 Ekim’de Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi, 17 Ekim’de Güzelyurt Sağlık Merkezi ve 25 Ekim’de Geçitkale Sağlık Merkezi’nde muayene ve taramalar yapılacak.

Açıklamada, bu çerçevede meme kanseri broşürü dağıtılacağı ve 20 yaş üstü kadınlara kendi kendine meme muayenesi eğitimi verileceği de ifade edildi. Aynı günlerde belirtilen yaş gruplarına göre, gaitada gizli kan (GGK) testi ve pap smear testi yapılacağı da kaydedilen açıklamada, taramalar için Erken Tanı Merkezi’nden randevu alınabileceği belirtildi.

“Erken Fark Edersen Çok Şey Fark Eder” vurgusu yapılan açıklamada, taramaların kapsadığı yaş grupları ve cinsiyeti şöyle sıralandı:

“-30-65 yaş kadınlar; rahim ağzı kanseri taraması için pap-smear testi (Daha önce tarama yapılmamış ve 2 yıl süresi dolan kişiler)

-40-69 yaş kadınlar; meme kanseri taraması mamografi (Daha önce tarama yapılmamış ve 2 yıl süresi dolan kişiler)

-50-74 yaş kadın ve erkek; kolon kanseri taraması için gaitada gizli kan testi (GGK) (Daha önce tarama yapılmamış ve 2 yıl süresi dolan kişiler)

-Mamografi yaptırmak isteyen 40-69 yaş grubundaki kişiler.”