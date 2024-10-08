Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin organize ettiği 1. Kültürlerin Buluşması Festivali cumartesi Dipkarpaz köy meydanında gerçekleştirilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, saat 10.30’da başlayacak Festivalde etkinlikler gün boyu devam edecek.

6-13 Ekim tarihleri arasında 3.Uluslararası Karpaz Sanat Buluşması Sergisi de gerçekleştiriliyor.

Festivalde çeşitli halk dansları topluluklarının gösterileri yanı sıra yöresel yemek yarışması düzenlenecek.

Tavla severler için Tavla Turnuvası ve çocuklar için çeşitli oyun parkları kurulacak.

Bölge ve özellikle Dipkarpaz’da bulunan çeşitli kültürlerin bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve ortak etkinliklerin birlikte yapılmasını hedefleyen festival çerçevesinde yöresel yemek, elişleri, kültürel standlar yer alacak.

“Kültürel kıyafetlerinizi giyin ve festivale katılın” teması ile düzenlenecek festivalde ayrıca, Nejla Egemen ve grubu, Dino, Engin Talay ve Grubu ve Murat Dağ ve Gruplarının konserleri yer alacak.

Festival ve yemek yarışması ile ilgili bilgi almak isteyenler 0542 854 69 68 numaralı telefonu arayabilir.