Ülkede bu yıl 1 Ocak-6 Ekim tarihleri arasında ölümle sonuçlanan 35 kazada, 36 kişi hayatını kaybetti.

Sürat ve alkol, kaza nedenlerinde en önemli etken olarak öne çıkarken, kazaların çoğu mesai saatleri içinde meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ölümle sonuçlanan 35 kazada, 16’sı araç sürücüsü, 8’i yolcu, 7’si motosiklet sürücüsü, 4’ü yaya, 1’i ATV tipi araç sürücüsü olmak üzere toplam 36 kişi yaşamını yitirdi.

-Sürat ve alkollü araç kullanmak kaza nedenlerinde en önemli etken

Ölümle sonuçlanan 19 trafik kazasında, sürat en önemli etken olarak ilk sırada yer alırken, 8 kaza, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, diğer 8 kaza ise sair trafik kuralları ihlalleri sonucu meydana geldi.

-Kazaların çoğu mesai saatleri içinde

Ölümle sonuçlanan kazaların 18’i, 06.00-18.00 saatleri arasında, 9’u 18.00-24.00 saatleri arasında, 8 kaza ise 24.00-06.00 saatleri arasında oldu.

Kazaların büyük bir kısmı araç trafiğinin yoğun olduğu mesai saatlerini de kapsayan 06.00-18.00 saatleri arasında ve anayollar üzerinde meydana geldi.

-En fazla ölümlü kaza Gazimağusa ilçesinde

Ölümle sonuçlanan 35 trafik kazasının 11’i Gazimağusa, 8’i Lefkoşa, 7’si Girne, 6’sı Güzelyurt, 3’ü İskele İlçe sınırları içerisinde oldu.

-Polisten trafik kurallarına uyma çağrısı: “Özellikle süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanılmamalı”

Polis açıklamasında, trafik kazalarının asgari seviyeye indirilebilmesi için, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının toplumun her kesimi tarafından önemsenmesi gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, maddi ve manevi kayıplara sebep olan trafik kazalarına hep birlikte ‘DUR’ diyebilmek için, alınan polisiye tedbirlerin yanı sıra araç sürücülerinin de trafik kurallarına uyarak, özellikle süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmaması halinde trafik kazalarını azaltmak mümkün olacaktır.”