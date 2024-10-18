Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), 2024-2025 eğitim yılında toplam 170 öğrenciye destek bursu sağlayacak. KTEV’in yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 14 öğrenciye eğitim paketi, 46 öğrenciye ortaokul bursu, 104 öğrenciye lise bursu ve 6 öğrenciye üniversite bursu verilmesi kararlaştırıldı.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, bu yıl imzalanan protokol çerçevesinde, Şampiyon Melekler Bursu almaya hak kazanan 105 öğrencinin isim listesini açıkladı.

2024-2025 eğitim yılı için belirlenen Şampiyon Melekler destek bursları kapsamında, 40 ortaokul ve 65 lise öğrencisi burs almaya hak kazandı. Bu burslar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden her birey adına 3’er burs olarak düzenlendi.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, bu projeyle çocukların anılarını yaşatmak ve eğitimin gücüyle daha aydınlık bir gelecek inşa etmek amacıyla kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Karakaya, "Bu burslar, kaybettiğimiz evlatlarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz adına gençlerimizin eğitim hayatlarını desteklemek için verilmektedir. Eğitim, toplumumuzun gelişmesi ve benzer trajedilerin önlenmesi için en güçlü silahtır. Bu nedenle, çocuklarımızın adlarını yaşatmak ve onların ışığını geleceğe taşımak adına bu bursların büyük bir anlam taşıdığını belirtmek isteriz " dedi.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile gerçekleştirdikleri bu iş birliğinin, kayıplarını unutmadıkları ve

onların hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini bir kez daha gösterdiğini anlatan Karaya bu adımın toplumumun her kesiminden gelen dayanışmanın ve desteğin bir yansıması olduğunu vurguladı. "Şampiyon Meleklerimizi unutmamak ve onların uğruna mücadele ettikleri değerlere sahip çıkmak için el birliği ile daha nice projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diyen Karakaya, derneğe ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Karakaya, "Hep birlikte, çocuklarımızın adını eğitimle yaşatmaya, onlara verdiğimiz sözü

tutmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki, Şampiyon Meleklerimiz her zaman bizimle olacak. Onların anısına, daha aydınlık ve güvenli bir gelecek inşa etmek için yılmadan çalışacağız” diye konuştu.

-Örs

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise en büyük sponsor konumuna gelen Şampiyon

Melekleri Yaşatma Derneği’ne ve tüm burs sponsorlarına teşekkür etti.

Örs, yapılan katkı ve sponsorlukların artarak devam edebilmesi için tüm hayırsever kişi, kurum ve

iş insanlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek öğrenci sponsoru olmak isteyen

kişi ya da kurumların 228 92 00 no’lu telefondan ve www.ktev.org adresinden

detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.