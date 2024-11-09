Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı  kutlamaları çerçevesinde  düzenlenecek  hava gösterileri ve provaları nedeniyle NOTAM yayımladı.

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Duyuruda, “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan hava gösterileri ve provaları nedeniyle, 12 Kasım 2024 saat 06.18 ile 15 Kasım 2024 16.41 arasında, Sivil Havacılık Dairesi’nde  verilen özel izinler hariç, tüm hava sporları faaliyetleri ve dron uçuşları yasaklanmıştır.” denildi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv