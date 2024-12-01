12’nci Ülker Lefkoşa Maratonu halk koşusuyla devam ediyor.

4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran binlerce kişi, saat 11.50’de Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) binası önünde start aldı. Kayıt masasından alınan bilgiye göre, halk koşusu için 14 bine yakın göğüs numarası kaydı yapıldı.

Tüm geliri Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanların tedavisi için harcanacak maratonun halk koşusuna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yabancı misyon şefleri de katıldı.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Harmancı, “Bugün Onkoloji Servisi'ndeki minik kahramanlarımızı asla yalnız bırakmayacağınızı ispatladınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsın Lefkoşa.” dedi.

Koşu start alanında, ayrıca, çeşitli yiyecek ve içecek stantları yer aldı. Çocuk ve yetişkinlere yönelik aktiviteler ve gösteriler yapıldı.

-Ödül töreni

Halk koşusu öncesinde 21 kilometre ve 10 kilometre yarışlarında yaş kategorilerine göre ilk üçe giren yarışmacılara düzenlenen törenle Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Harmancı, ana sponsor Ülker, KKTC ve TC Atletizm Federasyonu, Onkoloji Servisi yetkilileri ve bazı kulüp başkanları tarafından ödülleri verildi.

Maratonda bu yıl ilk kez çocuklara özel koşu da yapıldı.

10 km ve 21 kilometrelik koşuda kazananlar şu şekilde açıklandı:

21 kilometre

Genel Klasman Erkek: 1. Yusuf Gökalp, 2. Ersan Çoker, 3. Necat Çapun

Genel Klasman Kadın: 1. Ezgi Kaya, 2. Mine Devrim 3. Mariia Shmeleva

18-29 erkek: 1. Alpha Oumar Balde 2. Tuğcan Özkızan 3. Emre Eminağa

18-29 kadın: 1. Aylar Ghazvini

30-39 erkek: 1. Viacheslav Goncharov 2. Ufuk Avunç 3. Aleksei Shchukin

30-39 kadın: Iuliia Zozulia

40-49 erkek: 1. Cemal Ineci 2. Özgü Özyiğit 3. Hunter James Ruzicka

50-59 erkek: 1. Hüseyin Temizsoy 2. Arif Zing 3. Tamer Isırgan

50-59 kadın: Ayşe Deveci

60+ erkek: 1. Aysın Öztrak 2. Dursun Şenol 3. Bekir Moda

60+ kadın: Kadriye Debreli

10 kilometre

Genel Klasman Erkek: 1. Dmitrii Ziuzin 2. Enis Alçıcı 3. Rukhfat Gulmuradova

Genel Klasman Kadın: 1. Alena Efremova 2. Suna Evran Elmas 3. Anastasiia Lavrenteva

18-29 erkek: 1. Ömer Faruk Kıcım 2. Ahmet Emir Saygılı 3. Ayer Alçıcı

18-29 kadın: 1. Esra Kaya 2. Ela Tütengil 3. Alice Gothberg

30-39 erkek: .1 Cihan Menekşeli 2. Oleg Li 3. Erim Debreli

30-39 kadın: 1. Özgül Aydın 2. Melda Ünal 3.Akile Zorba

40-49 erkek: 1. Ersoy Çetinkaya 2. Ali Korkmaz 3. Selim Gürdü

40-49 kadın: 1. Feyza Erkal 2. Esra Topuz 3. Resmiye Alpar Atun

50-59 erkek: 1. Şevki Ahcıhoca 2. Hasan Şensal Gençay 3. İbrahim Osman

50-59 kadın: 1. Jane Margaret Barker 2. Nazan Sayıl 3. Fiona Margaret Weavers

60+ erkek: 1. Ian Barker 2. Yusuf Şipaloğlu 3. Colin Stewart

60+ kadın: 1. Brigitte Marston 2. Fatma Nevgül Ramiz Figen Ulusan