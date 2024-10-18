İş Kadınları Derneği (İKD) 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı.

“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganı ile Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, Lefkoşa Concorde Tower Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

İKD’den verilen bilgiye göre, törene, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışışleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile milletvekilleri, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Ödül töreninde, 6 Şubat depreminde kaybedilen “Şampiyon Melekler” anısına her akşam saat 20.00’de uygulanan “Adalet için 3 dakika karanlık” eylemi de yapıldı.

Törende konuşmalar da yapıldı. Açıklamaya göre, törende, “kadının ve kadın iş gücünün ne kadar önemli” olduğuna vurgu yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünyada yapay zekanın ön plana çıktığı dönemlerde, kadının, kadın girişimciliğinin, ne kadar önem arz ettiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, pandemide çalışan sayısı 118 binden, 88 bine düşerken, bugünkü güncel rakamlarla 156 bine ulaşıldığına işaret ederek, “Özel sektörde bunun %35'i kadından oluşuyor ve %35'in sadece %14'ü kendi iş veren olarak yönetici kadınlarımızdan oluşmaktadır.” dedi.

Ülkenin ekonomisine katma değer kazandırabilmesinde kadın oranının yetersiz olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, bunun artması kanaatinde olduklarını aktardı.

Kadının emeğinin görünür hale getirilmesi ve kadının daha ön plana çıkabilmesi için teknolojiyi de ön plana çıkartmaları gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, gecede ödül alsın almasın tüm emekçi kadınları yürekten kutladığını vurguladı.

Büyüme ve kalkınmanın tüm ülkelerin temel amaçları arasında olduğunu dile getiren Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros da, “Ekonomik büyümeyi sağlamak, kıt kaynakları etkin kullanmak, teknolojik sermaye artışı yaratmak ve verimliliği artırmak ülke yönetiminin öncelikleri arasında olmalıdır.” dedi.

Bunların sağlanmasında insan gücünün önemini aktaran Toros, kadınlar olmadan bunları sağlamanın mümkün olmadığını aktardı. Toros, “Kadınların konumunu güçlendirmek, toplumların yönetme hedeflerinin arasında olmalıdır. Ülkelerin, sosyo ekonomik kalkınmasında yadsınamaz bir gerekliliktir. Kadınların yetkilendirilmesi sadece onların ekonomik özgürlükleri için değil bağımsız olmaları için de şarttır.” ifadelerini kullandı.

İş hayatında kadınlara yetki verilmesine sürekli olarak vurgu yapmakta olduğunu aktaran Toros, “Hükümetler, özel sektör ve sivil toplum yöneticileri cinsiyet eşitliğine özel bir hassasiyet göstererek kadın potansiyelinin güçlenmesini zorlaştıran tüm yasal, sosyal ve ekonomik engelleri ortadan kaldırmak zorundadır.” dedi.

Girişimci iş kadınlarını yenilikçi ve vizyonel yatırımlarından dolayı yürekten kutlayan Toros, haklı gururlarını içten paylaştığını söyledi, gecenin organizasyonuna katkı koyan ana sponsor Telsim’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı da, ödül töreninin kadın girişimcililiğinin önemini vurgulayan bir platforum olduğunu belirtti. Bozkırlı, “Bu ödüller, kadınların iş dünyasındaki varlıklarını güçlendiren semboller haline geldi ve onların başarıları, genç kadınlara ilham vermeye devam edecek.” dedi.

Ödül almaya layık birçok başarılı kadın girişimci olduğunu aktaran Bozkırlı, ödül kazananlar için bu başarının bir son olmadığını ve yeni başlangıçların habercisi olduğunu aktardı. Bozkırlı, “Geçmiş yıllarda ödül alan kadın girişimcilerimizin daha büyük başarılara imza atmaları, bu törenin ne kadar anlamlı bir motivasyon kaynağı olduğunun göstergesidir. Ödül alan kadınlarımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Miles de, törende yaptığı konuşmada, kadınların iş hayatındaki önemine vurgu yaptı. Jalel Miles, “Vodafone olarak kadınların güçlenmesi yönünde çok güçlü bir iradeye sahibiz. 2025 yılına kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmayı, 2030 yılına kadar ise yönetimde kadın oranını %40’a çıkartmayı hedefliyoruz.” dedi

Bu bakış açısıyla adanın başarılı girişimci kadınlarına ödül verecek olmanın heyecanını yaşadığını aktaran Jalel Miles, ödül töreninin düzenlenmesinde başta İş Kadınları Derneği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu ve ödül alan kadın girişimcileri yürekten kutlayarak başarının devamını diledi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, kadın girişimciliğine verdikleri desteğin altını çizdi. Tüz, “Telsim olarak kadın girişimcilerimizi desteklemekten ve onların toplumsal ilerlemeye katkı sağlamalarına olanak tanımaktan gurur duyuyoruz. Kadın girişimcilerimiz hem kültürel hem ekonomik anlamda önemli bir rol üstleniyor.” dedi

İş Kadınları Derneği'yle birlikte düzenlemiş oldukları Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’ne 10 yıla aşkın bir süredir ana sponsor olmaktan gurur duyduklarını aktaran Tüz, Kuzey Kıbrıs’ta kadınların büyük destekçilerinden biri olmaya devam edecekleri söyleyerek kadınların geleceği ne kadar aydınlık olursa, toplumun da geleceğinin o kadar aydınlık olacağını dile getirdi.

Projenin mimarı olan İş Kadınları Derneği’ne ve kadınları titizlikle seçen juüri üyelerine teşekkürlerini sunan Tüz, ödül alan ve iş hayatında mücadele eden tüm kadınları kutladı.

Konuşmaların ardından İş Kadınları Derneği tarafından ana sponsor Telsim’e ve törenin gerçekleştirilmesinde ev sahipliği yapan Concorde Tower Hotel’e teşekkür plaketleri takdim edildi.

Ödül töreni, yoğun çalışmalar, değerlendirmeler ve iş yeri ziyaretleri neticesinde kazananları belirleyen 9 kişilik bağımsız jüri üyelerine teşekkür plaketlerinin takdimiyle devam etti.

Jüriye plaketlerinin verilmesinin ardından, 5 kategori altında ödül kazanan kadın girişimcilerin isimleri açıklanarak ödülleri takdim edildi.

Ödül kazanan kadın girişimcilerin listesi şu şekilde oluştu:

“Yılın Kadın Girişimcisi- Pembe Toygar, Bölgesinde Fark Yaratan Kadın Girişimci- Gülfer Öke Akarsulu, Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimci- Şifa Çika, İş Kadınları Derneği Onur Ödülü- Şenay Ekingen, Telsim Özel Ödülü- Feride Pekri Demir.”