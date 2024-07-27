Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Beach Club sahilinde bu sabah sahil bitkileri ve kaplumbağa yuvaları gözlem yürüyüşü yapıldı.

15 sivil toplum örgütünden doğa severlerin katıldığı yürüyüşte, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu sunum yaptı.

Örgütlerden verilen bilgiye göre Korukoğlu, bu bölgenin, eşine az rastlanır doğal güzellikleri bulunan fauna ve florası ile korunması gereken bir bölge olduğuna işaret etti.

“Her ne amaçla olursa olsun yapılacak olan yatırımlar bu bölgenin doğal güzelliklerini yok edecektir” görüşünü dile getiren Korukoğlu, bölgedeki kaplumbağa yuvalarının zarar görmemesi için bölgeye gereken önemin verilmesini istedi.

“Kaplumbağaların azalması demek denizanalarının çoğalması demektir” diyen Korukoğlu, doğal denge bozulduğu zaman insanın da bundan nasibini aldığına vurgu yaptı.

Tüm bu nedenlerle bölgenin olduğu gibi korunması, bozulanın yerine doğala uygun şekilde restore edilmesi gerekirken, doğalı bozacak yeni yatırımların karşısında olduklarını ifade eden Korukoğlu, gereken duyarlılığın gösterileceğine inanç belirtti.

Organizasyon adına Yusuf Şentuğ da kendilerine destek veren 15 örgütle seslerinin daha gür çıktığını ifade ederek

kendilerine moral motivasyon sağlayan Retro Çalgıcıları'na da teşekkür etti.

Etkinliğe destek veren sivil toplum örgütleri şöyle:

“Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Mağusa Kültür Derneği, Retro Çalgıcıları, Mağusa Kent Müzesi Derneği, Mağusa Suriçi Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtım Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası.”