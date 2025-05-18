Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 33.’sü düzenlenen Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali’nde 16. Uçurtma Şöleni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Festivalin renkli etkinliklerden biri olan Uçurtma Şöleni, Glapsides Plajı’nda dün saat 18:00’da gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte Glapsides Plajı’na gelen yüzlerce çocuk, gökyüzüyle buluşturduğu rengârenk uçurtmalarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Açıklamaya göre, bu yıl 12 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında hem eğlenceli hem de çocukların yeteneklerini geliştiren birbirinden renkli etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde 22 Mayıs saat 10.00’da 7. İlkokullar Arası Kültürel Bilgi Yarışması ve 30 Mayıs saat 14.30’da 21. İlkokullar Arası Dans Buluşması Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) gerçekleşecek.

Festival, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları Pazar gününe denk geldiği için 2 Haziran Pazartesi günü Namık Kemal Lisesi önünden 17.30’da Namık Kemal Meydanı’na festival yürüyüşü ve meydanda görkemli gösterilerle son bulacak.