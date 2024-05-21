Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri Beyarmudu’ndaki gösterilerle tamamlandı.

Verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen etkinlikte, sahne gösterileri ve konserler oldu.

- Özsaygın

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, 19 Mayıs’ın önemine değinerek, gençlere güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere hediye ettiğini kaydeden Özsaygın, gençlerin de ülkeleri için canla başla çalışacağını, bu mirası sonraki nesillere aktaracağını ifade etti.

Etkinlikte; Gençlik Dairesi Akdoğan Gençlik Merkezi Küçük, Genç ve Büyük Halk Dansları Toplulukları, Vadili Gençlik Merkezi Minik, Küçük ve Orta Halk Dansları Toplulukları ve Master Ritim Grubu, Paşaköy Gençlik Merkezi Genç Halk Dansları Topluluğu, Akdoğan Kültür Sanat Merkezi Kadın Master Halk Dansları Topluluğu, Beyarmudu Belediyesi Genç Halk Dansları Topluluğu, Mesarya Belediyesi Korosu, YDÜ Dans Kulübü, Dancebase Art Studio ve Türkiye Halk Dansları ekipleri gösteri sundu.

Gençlik Haftası etkinlikleri, Yahya Erenköy ve Orkestrası’nın verdiği konserle tamamlandı.