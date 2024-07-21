Çatalköy’de dün 19 yaşındaki Barış Erdoğan’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada A.G.(E-54), M.Y.(E-55) ve Ö.E’nin (E-24) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- 60 yaşındaki Zeybekoğlu evinde ölü bulundu

Güzelyurt’ta sakin 60 yaşındaki Ogün Zeybekoğlu dün saat 20.30'da evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasında, Zeybekoğlu'na doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Ziyamet’te seyir halindeki araçta yangın

Ziyamet’te dün seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümü, ön tamponu, lastikleri ve kaputu zarar gördü.

Mehmet Yavuz’un kullanımındaki EE 605 plakalı salon araçta saat 11.30'de meydana gelen yangının, muhtemelen motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip tutuşması sonucu olduğu, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.