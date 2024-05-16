Düzova’da dün 19 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek, kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Özkan, saat 16.00 sıralarında Ağıllar bölgesindeki Karaoğlanoğlu Sokak üzerinde sürüş ehliyetsiz ve sigortasız şekilde motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada kontrolünü kaybederek, devrildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı. 19 yaşındaki sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Aracı kasten yakan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da geçen pazartesi Karabab Sokak’ta park halinde bulunan RF 427 plakalı araçta meydana gelen yangınla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, aracın, H.E.(E-33) ve C.E.(E-36) tarafından yanıcı madde dökülerek, kasten hasara uğratıldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.