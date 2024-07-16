24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, Aaron Vivancos’un Salamis Antik Tiyatro’da sergilediği Flamenko dans gösterisiyle tamamlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği festivalin final gecesi olan dün, Los Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos, prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktörlüğünü üstlendiği “Woman” isimli Flamenko dans gösterisini sergiledi.

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin kapanışına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bazı milletvekilleri, bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival bu yıl altın sponsor Arkın Group, iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla hayat buldu.

-Uluçay: “24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali KKTC’nin yüz akıdır”

Festivalin kapanışında konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 24’üncü kez düzenlenen festivalin son etkinliğinde, sanatseverlerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Ülkenin ikinci büyük şehri Gazimağusa’nın birçok özelliğiyle bilindiğini, bunlardan birinin de Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali olduğunu anımsatan Başkan Uluçay, festival kapsamında ‘’Richard’’ oyunu ile seyirciyle buluşan Okan Bayülgen’in sahnede söylediği “24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali KKTC’nin yüz akıdır” diye konuştu.

Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin ilk kez 1995 yılında, dönemin Belediye Başkanı Oktay Kayalp’ın büyük bir cesaret ve vizyon göstererek hayata geçirildiğini kaydeden Uluçay, o dönemde festival komitesinde Oktay Kayalp, Aygül Övünçlü, Mehmet Ulubatlı, Şifa Çolakoğlu, Mahmut Kunter, Asım Akansoy ve Onursal Akdeniz’in yer aldığını anımsattı.

Başkan Uluçay konuşmasında, başta festival boyunca kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederken, festivalin dört yıl aradan sonra yeniden hayat bulmasını sağlayan Gazimağusa Belediyesi Kültür İşleri Birimi Amiri Onursal Akdeniz’e, festival süresince canla başla çalışan tüm belediye personeline, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Eski Eserler Dairesi Mağusa Şube Amiri Elif Karaca’ya da teşekkürlerini sundu.

-Erhürman: “Bir kez daha dünya ile buluştuk pencerelerimizi dünyaya açtık”

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin kapanışında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, adanın dört bir yanından festivale gelen sanatseverlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin sıradan bir festival olmadığını, Mağusa’dan dünyaya açılan pencere olduğunu söyleyen Erhürman, “Dünyadan sanatçılarını davet edip ağırlayan bu festivali çok özlemiştik. Bir kez daha dünya ile buluştuk pencerelerimizi dünyaya açtık.” dedi.