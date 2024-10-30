Kültür Dairesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Kıbrıs Türk Edebiyatına Yansımaları konulu panel düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele konuşmacı olarak, araştırmacı yazar Eralp Adanır, Dr. Hüseyin Ezilmez ve İsmail Bozkurt katılırken, oturum başkanı Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur oldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, panelin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Panelde, öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından konuşmalara geçildi.