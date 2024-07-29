Girne’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan 29 yaşındaki Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, jetwash makinesiyle temizlik yaptığı sırada, priz başlığı olmayan jetwash makinesine ait kabloyu, uzatma kablosunun prizine takmaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kumbukage’nin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.Ş.(E-56), tutuklandı.