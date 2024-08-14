Karaoğlanoğlu, Pınarbaşı ve Girne’de 3 kişi evinde ölü bulundu. Yaşamını yitirenlerden birinin 48 yaşındaki Yener Gökalp olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne’de sakin Yener Gökalp (E-48) bu sabahın ilk saatlerinde evinde ölü bulundu. Dış muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmayan Gökalp’in ölüm sebebi otopside belirlenecek.

Karaoğlanoğlu’nda sakin 80 yaşındaki John Douglas Hamilton (E), dün öğleden sonra evinde ölü bulundu. Hamilton’un otopsisinde ölüm sebebi, “akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlendi.

Pınarbaşı’nda sakin 85 yaşındaki Halil Zurnacı (E-85) dün gece evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Zurnacı’nın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebi “parkinson ve kalp krizi” olarak belirtildi.