Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek “Gastro Show Girne”, “Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri” konsepti ile hayat bulacak.

“Girne Arkın Group Fest24” kapsamında yapılacak etkinlik, yarın 17.00’de Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alacak.

Girne Belediyesi, etkinlik kapsamında “Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri” konseptiyle birbirinden özel lezzetlerin halk ile buluşacağını, Kıbrıs pidesi ve çöreği, Gurme/Artizan ürünler, köy tipi ve özel ekmek ürünleri, gurme yerel lezzetler ve konsepte uygun stantlar ile katılımcılara lezzet dolu anlar sunulacağını açıkladı.

-Kıbrıs ekmeğinin yapılışı sergilenecek

“Gastro Show Girne” kapsamında bu yıl konsepte özel olarak canlı ekmek yapım süreci katılımcılara sunulacak.

Etkinlik alanında kurulacak olan taş fırında ekmeğin hazırlanışı ve pişirilişi interaktif bir şekilde katılımcıların beğenisine sunulacak.

Gastro Show etkinlik programı şöyle:

"17.00 GastroShow Stantların Açılışı, 18.00 Açılış konuşmaları, 18.30 Gastroshow 3. Hikayemiz: “Aşımız, Aşkımız Kıbrıs Ekmeği” (Naile Soyel, Gıda Müh. Sağlık Md. Muavini), 18.45 Mini Skeç (Gibriyagi) “Paşa Dayı ile Hasan Ağa” (Kemal Latif, Bülent Çınarlılı, Zeren Turalı), 19.00 Geleneksel Kıbrıs Folklorik Dansları (Girne Genç Sanat Severler Derneği), 19.30 Geleneksel Kıbrıs Ekmeği Üretimi – Demo, 1.Bölüm (Mustafa Şah HCIMA, Zekai Altan HCIMA, Ayşe Gülyaz), 20.00 Konser 1. Bölüm (Grup Otantik), 21.00 Geleneksel Kıbrıs Ekmeği Üretimi – Demo, 2. Bölüm, 21.30 Konser 2. Bölüm (Grup Otantik)"