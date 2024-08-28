Gazimağusa- İskele ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kaza yaptı.

Dün gece 00.30 sıralarında Vahit Bayır (E-24) 251 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YP 443 plakalı salon araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Long Beach çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracıyla orta refüjün bordür taşlarına ve orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpan sürücü kaza sonucu yaralanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından gözlem altına alındı.

-Vincin taşıdığı kompresör yaya çarptı

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde dün 09.30 sıralarında vinçte takılı bulunan hava kompresörü başka bir aracın vince çarpması sonucu, kaldırım üzerinde durmakta olan yaya Muhammad Ameen’e (E-40) çarptı.

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde 3’üncü Cadde üzerinde, Cem Goral, (E-43) yolun sağ tarafında park halinde bulunan kullanımındaki PG 721 plakalı yükleyici kamyon aracın vinç kısmı ile, hava kompresörünü yolun sağından sol kısmına uzatıp dikkatsizce kaldırım üzerine indirmeye çalıştığı sırada, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emmanuel Ezenwa (E-29) dikkatsizliği sonucu yönetimindeki UJ 054 plakalı panelvan aracın kasasının üst kısmı ile PG 721 plakalı kamyon aracın vinç koluna çarpması sonucu, vinçte takılı bulunan hava kompresörü kaldırım üzerinde duran yaya Muhammad Ameen'e (E-40)’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Muhammad Ameen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çene ve kaburga kemikleri kırığı teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından Genel Cerrahi Servisinde gözlem altına alındı

-İskele’de trafik kazası… 1 tutuklu

İskele’de dün gece 02.30 sıralarında Unimar çemberi ile Granel çemberi arasındaki yolda, Ali Ramezanpourkhaki (E-28) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 017 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Edelweiss kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarpıp takla atan sürücü Ali Ramezanpourkhaki tutuklandı.