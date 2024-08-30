30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta tören yapıldı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü münasebetiyle Güzelyurt’ta düzenlenen törene katıldı.

Belediye açıklamasına göre, Güzelyurt Kaymakamlığı Karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 09:00’da gerçekleşen tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. İki dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayrakların göndere çekilmesiyle, Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi.

Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Arkeoloji Müzesi önünde tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Serhat Kalkan, Kaymakamlık adına Güzelyurt Kurtuluş Lisesi tarih öğretmeni Deniz Kaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, 30 Ağustos’un Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencisi Görkem Pınar’ın “30 Ağustos” adlı şiiri okumasının ardından tören resmi geçitle sona erdi.