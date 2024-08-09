Kültür Dairesi’nin düzenlediği 32’nci Devlet Fotoğraf Yarışması sergisi ve ödül töreni 19 Ağustos pazartesi günü yapılacak. Sergide, 39 katılımcının 129 fotoğrafı sergilenecek.

32’nci Devlet Fotoğraf Yarışması ödül töreni Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak. 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günün'de açılışını Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yapacağı 32’nci Devlet Fotoğraf Yarışması sergisi ise 23 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, fotoğraf ve sanatseverlerin ülkenin en uzun soluklu sanat etkinliğine davetli olduğunu kaydetti.

-Ödüller

6 kategoride düzenlenen yarışmanın başarı ödüllerine Kenan Hürdeniz, Atila Karaderi, Ulaş Sönmez, Mehmet Hoca ve Jason Caner Özege; Mansiyon ödülüne Altuğ Galip, Kutlay Muazzez Halkseven, Besime Tanul, Ulaş Sönmez ve Kenan Hürdeniz layık görüldü. Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Ulaş Sönmez ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü de Kenan Hürdeniz alacak.

En fazla eseri sergilenen fotoğrafçı ödülü, Ulaş Sönmez ve Mehmet Gökyiğit’in olacak.

-Sergilenecek eserler

Sergide ödüllü fotoğraflarla birlikte; Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde 16 fotoğrafçının 23 fotoğrafı, Serbest (Renkli) kategorisinde 13 fotoğrafçının 16 fotoğrafı, Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisi 17 fotoğrafçının 32 fotoğrafı, Benim Şehrim: Güzelyurt’um (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 15 fotoğrafçının 21 fotoğrafı, Kavramsal (Serbest) kategorisinde 10 fotoğrafçının 15 fotoğrafı, Mimari (Siyah&Beyaz), Abdullah Onar’ın eserleri kategorisinde 16 fotoğrafçının 22 fotoğrafı sergilenecek.