37. KTSYD Kupası maçında Yenicami, Miracle Değirmenlik’i 3 – 0 mağlup ederek kupayı kazanan takım oldu. Yenicami’ye kupasını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTSYD başkanı Necati Özsoy ve TSYD başkanı Oğuz Tongsir birlikte verdiler.

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Buse Bağrıkara

Değirmenlik: Mehmet Özeralp, Joshua (Hasan Ulukök) (Doğan), Halil Uçar, Rahmi, Mustafa Vardi, Adil(Şükrü), Yakup, Semih, Fırat, Kevin, Hüseyin Deynekli

Yenicami: İdris (Süleyman), Samet (Görkem), Yasin, Karan (Hüseyin Arifoğlu), Jimmy, Ali Üçtaş (Barış), İrfan, Fikret(Hascan), Sylla, Remzi, David ( Asrın)

Goller: Sylla (2), David, Yenicami

Kırmızı kart: Remzi (Yenicami), Şükrü (Miracle Değirmenlik)

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nda bu yıl Miracle Değirmenlik ile Yenicami takımları mücadele etti.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan 37. KTSYD Kupası maçını Tufan Çerçioğlu yönetirken, yardımcılıklarını, Halil Erdem Canaloğlu ve Buse Bağrıkara yaptı. 4. Hakemlik görevini ise Turgay Misk yaptı. Yaş haddinden dolayı hakemliği bırakmak zorunda kalan Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici jübile yaptıkları 37. KTSYD Kupası maçını kalabalık futbolsever kitlesi izledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Başkanı Milletvekili, Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve KTSYD başkanı Necati Özsoy maçı izleyenler arasında yer aldı.

Sonucu merakla beklenen 37. KTSYD Kupasının ilk dakikalarından itibaren etkili bir strateji uygulayan Yenicami, 19. dakikada Sylla’nın golüyle 1 – 0 öne geçerken, 34’te David ile skoru 2 – 0 yaptı. 45+4. dakikada Sylla ilk devrenin skorunu belirledi. 0 – 3

İkinci devrede tempoyu düşüren Yenicami, Miracle Değirmenlik’e fırsat tanımazken, kontrataklarda etkili olmaya çalıştı. İkinci devreden gol sesi çıkmazken, maç 0 – 3 sona erdi.

Miracle Değirmenlik’i 3 – 0 mağlup ederek 2013 yılından sonra şampiyonluk yaşayan Yenicami kupayı 6. kez müzesine götürmüş oldu.

Yenicami kaptanı Remzi’ye 37. KTSYD Kupası’nı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TSYD başkanı Oğuz Tongsir ve KTSYD başkanı Necati Özsoy birlikte verdiler.

Yenicami futbolcuları, maç sonunda kupayla birlikte büyük sevinç yaşadılar.

Maç sonunda spor yazarlarının onayıyla Yenicami futbolcusu N’fanly Sylla maçın oyuncusu seçildi. N’fanly Sylla’ya ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam takdim etti. 37. KTSYD Kupası ikincisi Miracle Değirmenlik kaptanı Murat Ormancı’ya plâketini Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu verdi.