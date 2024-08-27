3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, göreve yeni atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü’yü kabul etti.

-Eroğlu

3.Cumhurbaşkanı Eroğlu kabulde yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Görgülü’nün yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

“Bizim en önemli birliğimiz Güvenlik Kuvvetlerimiz” diyen Eroğlu, kolordu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hudutlara sahip çıkıldığını vurguladı.

Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne her zaman şükran duygularıyla dolu olduğunu dile getirdi.

-Görgülü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü de, Kıbrıs Türkü’nün gözbebeği Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı niteliğinde olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni komutanı olmaktan, bu göreve atanmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tuğgeneral İlker Görgülü kabulde, 3'üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’na plaket de takdim etti.