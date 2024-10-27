Yenidoğan bölümünde yaşananlarla ilgili Polis tarafından yapılan açıklamada 4 sağlık çalışanının tutuklandığı açıklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"26.10.2024 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören Mihrimah TOYMURADOV (Ç-20 günlük)'un ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında dört sağlık çalışanı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."