Ülkenin çeşitli bölgelerinde dün ve bu sabah erken saatlerde meydana gelen dört trafik kazasının tümünde sürücülerin alkollü olduğu belirlendi. Kazalarda bir kişi hafif yaralanırken üç sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün sabah 06.00 sıralarında, Gazimağusa - İskele ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Burak Sevinç (E-28), 96 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SZ 952 salon araçla ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada St. Barnabas çemberini geçtiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Araç, yolu ikiye ayıran orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üstünde durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

-439 mlgr alkollü sürücü yolun sağına geçti

Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 18-19’uncu kilometreleri arasında dün 17.00 sıralarındaki kazada, 47 yaşındaki Mehmet Yıldırım, 439 mlgr alkollü içki tesiri altındayken kullandığı UN 250 plakalı araçla seyrettiği sırada, Merit Otel önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun sağına geçti.

Yıldırım’ın aracı, o esnada karşı istikametten Gazimağusa istikametine doğru seyreden Kemal Söker (E-70) yönetimindeki US 240 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan US 240 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mürü Söker (K-39), olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardım tedavisinin ardından hastaneye gitmek istedi.

UN 250 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldırım tutuklandı.

-Gaziveren’de alkollü sürücü, sağından geçmeye çalıştığı önündeki araca çarptı

Gaziveren’de dün gece 21.30 sıralarındaki kazada da sürücünün 143 mlgr alkollü olduğu saptandı.

Gaziveren’de 3. Cadde’de LJ 655 plakalı aracıyla güneye seyreden Mehmet Sekmen (E-58), dikkatsizce önünde aynı istikamete doğru seyreden Yahya Gümüş (E-19) yönetimindeki MV 097 plakalı salon aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada sağ ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. LJ 656 plakalı araç sürücüsü Mehmet Sekmen tutuklandı.

-Dörtyol’daki kazada araç takla attı

Bir diğer alkollü sürücünün karıştığı kaza ise bu sabah 04.00 sıralarında Dörtyol kavşağı civarında meydana geldi.

118 mlgr alkollü olduğu belirlenen Waseem Abbas Shah (E-36), JR 325 plakalı araçla Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda seyrederken Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak önce orta refüj bordür taşlarına, ardından orta refüjdeki trafik levhasına çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Waseem Abbas Shah tutuklandı.