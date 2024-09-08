4. Vintage & Antika Pazarı, Girne Arkın Group Fest24 kapsamında dün gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ev sahipliğinde, Ramadan Cemil Meydanı'nda 10.00’da başlayan etkinlik, akşam 20.00’ye kadar devam etti.

Özel vintage ürünler ve antika objelerin yer aldığı etkinlikte, yiyecek ve içecek stantları kuruldu, antika ürün müzayedesi gerçekleştirildi.

-10 Eylül’de The Healers Reggae Band, 11 Eylül’de Tartüf 24

Girne Arkın Group Fest 24 kapsamında 10 Eylül Salı günü The Healers Reggae Band konseri yapılacak. Konser, saat 20.00’de Liman Kordonboyu Sahne’de başlayacak. Festival kapsamında ayrıca Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenecek 'Tartüf 24' adlı oyun, 11 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21.00'de Girne Amfitiyatro'da tiyatro severlerle buluşacak.