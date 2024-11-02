Polisin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde 340 sürücü rapor, 42 araç trafikten men edildi; bir araç sürücüsü ise tutuklandı. Rapor edilen suçlar arasında sürat yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik denetimlerinde toplam 2 bin 229 araç sürücüsü kontrol edildi, 340 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 42 araç trafikten men edilirken, bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

Sürücülerin, 84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü trafik ışıklarına uymamak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 137’si ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.