Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 461 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 51 araç da trafikten men edildi. Süratli, alkollü, emniyet kemersiz araç kullanmak yine ilk sıradaki trafik suçlarından oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, denetlenen 2 bin 287 araç sürücüsünden 461'i rapor edildi.

461 sürücüden 180’inin süratli, 17’sinin alkollü, 2’sinin sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 18’inin emniyet kemersiz, 39’unun seyrüsefer ruhsatsız, 4’ünün sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerden 36’sının sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilirken, 6 sürücü de koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 157’sinin diğer trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.