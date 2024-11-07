Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan 01-31 Ekim 2024 döneminde yapılan denetimlerde, 49 iş yeri denetlendi, 1 iş yerine ceza yazıldı.

Sağlık Şubesi, Ekim 2024’te süt ve süt ürünleri alanında 4 işletme, 5 et ürünleri imalathanesi ve kasap, 13 gıda deposu ve market, 2 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 1 soğuk hava deposu, 1 zeytinyağı fabrikası, 1 gıda imalathanesi, 5 okul kantini, 1 fırın ve unlu mamuller imalathanesi, 12 kafeterya/restoranı denetledi, 3 atık su ve lağım şikayetini değerlendirdi.

Denetimler sonucunda tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 1040 parça ürün müsadere edildi.