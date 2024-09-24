5 bin kilogram ve üzeri ağırlıktaki vasıtaların, Girne-Lefkoşa ana yolunun Girne girişi (alt-üst-geçit) ile St. Hilarion arasındaki bölümünü kullanımı, dünden itibaren men edildi.

Karar, Fasıl 83, Umumi Yolları Yasası'nın 4. maddesinin Karayolları Dairesi Müdürü'ne verdiği yetkiye dayanılarak trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğu için alındı.

Resmi Gazete’de Karayolları Dairesi Müdür Kazım Kafaoğlu imzasıyla yayımlanan bildiride, “Bu bildirinin yürürlüğe girmesi ile 22 Haziran 2021 tarihli ve 138 sayılı KKTC Resmi Gazetesinin Ek 111 Tebliğ ve anlar bölümünde 453 Sayı, 11 Mart 2021 tarihli ve 59 sayılı KKTC Resmi Gazete’sinin Ek 111 Tebliğ ve İlanlar Bölümünde 129 sayı ve 1 Mart 2018 tarih ve 23 sayılı KKTC Resmi Gazete’sinin Ek 111 Tebliğ ve İlanlar Bölümünde 206 sayılı Karayolları Dairesi'nin yayınladığı bildirileri 16.09.2024 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırırım.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu güzergahtaki ağır vasıtalarla ilgili yasak, 11 Mart 2021'de dağ yolundaki trafik yükünün hafifletilmesi amacıyla kaldırılmıştı.