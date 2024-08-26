Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 6. Uluslararası Vunos Pişmiş Toprak sempozyumu 1-16 Eylül tarihleri arasında yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatalköy-Ozanköy yolunun güneyinde bir tepede bulunan Vunos, her yıl etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sempozyuma bu yıl 8 farklı ülkeden 20 sanatçı ve akademisyenin yanı sıra KKTC'den 40 kişilik katılımcıyla toplam 60 kişilik bir ekibin katılmasının beklendiğini belirtti. Kırok, beş bin yıl önce bu topraklarda yaşayan bir medeniyeti bu gün tekrardan yaşatmak için vermiş oldukları çabayı hem görmek, hem de burada bu havayı tekrar solumak için halkı buraya davet etti.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Letonya, İtalya, Yunanistan ve Sırbistan’dan 20 akademisyen sanatçıyla seramik, heykel, mozaik ve tunç dökümü alanlarında üretimin yapılacağı seminerde, Neolitikten Demir Çağı'na kadar seramik üretimi ve pişirimi süreçleri de uygulamaları incelenecek.



Tamamen ilkel yöntemlerle yapılacak bu çalışmalar ilk etapta Çatalköy bölgesinde bulunan otellerde kalıcı olarak sergilenmeye başlanacak.

1-16 Eylül tarihleri arasında, 17.00- 23. 00 saatleri arasında yapılacak çalışmaları halkın ücretsiz ziyaret edebileceği ve dilerlerse üretim süreçlerine katılabilecekleri kaydedilen açıklamada, 16 Eylül saat 19.00’da yapılacak büyük kapanış töreni ile sempozyumun sona ereceği belirtildi.