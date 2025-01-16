Mutluyaka'da tarlada çalışan 62 yaşındaki Tamer Zeden, sabanının bakımını yaptığı sırada üzerinde değilken çalıştırdığı traktörünün altında kalarak öldü.

Polis Basın Subaylığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"16 Ocak tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Mutluyaka’da, Mormenekşe’de sakin Tamer ZEDEN (E-62), bir tarla içerisinde kullanımındaki traktörün arkasında takılı bulunan sabanın bakımını yapmak için, yerde bulunduğu sırada traktörü çalıştırması sonucu, traktörün ileri hareket etmesi ile arka tekerleğinin üzerinden geçmesi neticesinde ağır şekilde yaralandı.

Tamer Zeden, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor."