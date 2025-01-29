Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15. Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Programda konuşan Yerlikaya, "Tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürdüklerini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti;

Düzensiz göçle mücadelede, Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonu ve kolluk kuvvetlerimizin kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüttüğü çalışmalarla büyük başarılar elde ettik. 2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı.

"Düzensiz göçle mücadelemiz büyük bir ivme kazandı"

Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk. Hali hazırda 81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Mobil göç araçlarımızın faaliyete geçtiği Temmuz 2023 tarihinden 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 991 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken bugün bu oran yüzde 2,8'e düştü. İnovatif bir yaklaşımla geliştirdiğimiz bu araçlar sayesinde düzensiz göçle mücadelemiz büyük bir ivme kazandı.