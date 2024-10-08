Kıbrıs adasının en büyük havalimanı konumundaki Ercan Havalimanı’na gelen yolcu ve uçak seferi sayısındaki artışlar dokuzuncu ayda da devam etti.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin açıkladığı verilere göre 2023 ile 2024’ün ilk dokuz ayını kıyasladığımız zaman yolcu sayısında yüzde 21.51, uçak sayısında ise yüzde 13.27 artış olduğunu görüyoruz.

2023’ün ilk 9 ayında Ercan Havalimanı 2 milyon 859 bin 120 yolcu ağırlarken, 2024’ün ayni döneminde bu rakam 3 milyon 474 bin 99 olarak gerçekleşti. Uçak seferi rakamlarında ise 2023’ün ilk 9 ayında Ercan Havalimanı 19 bin 375 uçağa hizmet verirken, 2024’ün ayni döneminde bu sayı 21 bin 946’ya yükseldi.

2024’ün 9 aylık döneminde en fazla yolcunun Ağustos ayında seyahat ettiği görüldü. İstatistiklere göre 2023 Ağustos ayında 385 bin 223 yolcunun seyahat ettiği Ercan Havalimanı’nda 2024 Ağustos ayında bu rakam 54 bin 727 yolcu artışıyla 439 bin 950’e ulaştı.

Yaz aylarında artış sürdü

2023’ün Mayıs- Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 milyon 844 bin 115 yolcu Ercan Havalimanı’nı kullanırken, 2024’ün ayni döneminde ise bu rakam 244 bin 468’lik yolcu artışıyla 2 milyon 088 bin 583’e yükseldiğini görüyoruz.

Özellikle öğrenci ve turistlerin tercih ettiği Ercan Havalimanı’nda yaşanan artışlar ülke ekonomisine de katma değer yaratıyor.

Yolcu sayısındaki artış devam ederken, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin devlete her üç ayda bir KDV ile birlikte ödediği yüzde 56’yı bulan ciro paylaşımı ile birlikte Maliye’nin kasasına giren parasal katkı da artarak devam ediyor.

9 ayda 21 bin 946 uçak

2023’ün Ocak- Eylül tarihleri arasında Ercan Havalimanı 19 bin 375 uçağa hizmet verirken, 2024’ün ayni dönemindeki 9 ayda bu sayı yüzde 13.27 artış göstererek 21 bin 946’ya ulaştı.

Yolcu sayısına bakıldığı zaman ise Ercan Havalimanı 2023’ün Ocak - Eylül tarihleri arasında 2 milyon 859 bin 120 yolcuya hizmet verirken, 2024’ün ayni dönemdeki ilk 9 ayda bu rakam 3 milyon 474 bin 99’a ulaştı.

Ağustos ayındaki yolcu sayısı 440 bin oldu

Ocak- Eylül 2023 dönemindeki ilk 9 ayındaki yolcu sayısına bakıldığı 402 bin 23 rakamı ile Eylül ayı ilk sırayı alırken, 2024’te ise en yüksek yolcu sayısı ise 439 bin 950 yolcu ile Ağustos ayında yakalandı.

Uçak rakamlarına baktığımız zaman 2023’ün ilk 9 ayında Ercan Havalimanı’nı kullanan uçak sayısındaki en yüksek rakam 2 bin 487 uçak ile temmuz ayında yakalanırken, 2024’ün ayni döneminde yine temmuz ayı 2 bin 644 uçak rakamı ile ilk sırada yer aldı.