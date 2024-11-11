Avrupa Birliği (AB) Avrupa’daki 4 UWC okulundan birinde öğrenim görmek üzere 18 öğrenciye burs verecek.

2025-2027 akademik yılları için belirlenen burs başvuruları 18 Kasım’da başlayarak 12 Ocak’ta tamamlanacak.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 öğrenciye AB'nin 1 buçuk milyon euro tutarındaki finansman desteğiyle Birleşik Dünya Kolejleri (United World Colleges-UWC) ile varılan yeni anlaşma çerçevesinde şu okullarda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) eğitimi alma fırsatı sunulacak:

“UWC Adriatic (İtalya), UWC Red Cross Nordic (Norveç), UWC Maastricht (Hollanda), UWC Mostar (Bosna Hersek) ve UWC Robert Bosch College (Almanya).”

UWC’nin belirlediği kriterlere göre seçilecek öğrencilerin motivasyonları, bağlılıkları, sosyal yetkinlikleri, esneklikleri, kişisel sorumlulukları, dürüstlükleri ve entelektüel merakı değerlendirilecek.

Burs başvuru süreci ve UWC hakkında daha fazla bilgi almak için UWC Kıbrıs - Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı adresi ziyaret edilebilecek.

Toplumlararası diyaloğu ve uzlaşıyı teşvik etmek üzere 2019’da başlatılan UWC'deki AB Burs Programı, bugüne kadar Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğrencilere 64 burs sağladı.

AB, 2006 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna destek olmak amacıyla projelere 728 milyon euro tahsis etti.