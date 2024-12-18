AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile iş birliği ile düzenlenen “2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” yarın akşam düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor.

Ödül töreni, yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa’da KTGB kompleksindeki Paradise Park’ta yapılacak.

Avrupa Birliği desteğiyle düzenlenen yarışma, Kıbrıs Türk toplumunda araştırmacı gazetecilik standartlarının yükselmesini desteklemeyi ve bu alandaki çalışmaların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

AB Bilgi Merkezi’nin açıklamasına göre yarışma, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi önemli konulara dikkat çeken başarılı gazetecileri ödüllendirmeyi amaçlıyor.