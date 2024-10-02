Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey bürokratları, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyı kınadı, bölgede ateşkes çağrısı yaptı. AB’nin bölgesel bir savaşı önlemek için katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

İran, Hizbullah militanlarına yönelik saldırıları ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 200'e yakın balistik füzeyle dün İsrail'i hedef aldı.

Euronews Türkçe Servisi’nde yer alan habere göre Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell, X platformu üzerinden yayınladığı gönderide, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınıyor" dedi.

Ayrıca, "Saldırılar ve misillemelerin tehlikeli döngüsü kontrol dışına çıkma riski taşıyor. Bölge genelinde acil bir ateşkese ihtiyaç var. AB, bölgesel bir savaşı önlemek için katkıda bulunmaya tam anlamıyla kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Borrell bu gönderiden bir gün önce bakanlarla yaptığı toplantı sonrası, "Hem İsrail'in hem de Lübnan'ın egemenliği garanti altına alınmalıdır. Daha fazla askeri müdahale, mevcut durumu dramatik bir şekilde kötüleştirecektir ve bundan kaçınılmalıdır" demişti.

Borrell, "AB, Lübnan'ın çökme riski altında olan devlet kurumlarını koruma konusunda kolektif bir taahhütte bulunmalıdır," diyerek, Lübnan'ın istikrarını desteklemek için bir cumhurbaşkanı seçilmesinin kritik olduğunu eklemişti.

Yine AB'nin Lübnan'daki mevcut durum için savaşan taraflara “derhal ateşkes” çağrısında bulunduğu ve Çekya'nın veto ettiği metinde Borrell, "Artık silahlar susmalı ve diplomasiye kulak verilmeli, taraflar diyalog içinde olmalı" notunu düşmüştü.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel salı akşam saatlerinde sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum" diye yazdı.

İran'ın saldırısının "bölgesel güvenliğe yönelik bir tehdit" olduğunu dile getiren Michel, "Orta Doğu'da tırmanan ölümcül sarmal artık durdurulmalıdır. Bölgesel bir savaş kimsenin çıkarına değildir," dedi.

Avrupa Birliği'nin gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunun altını çizen Michel, "AB, sivillerin hayatlarının korunmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ın İsrail'e saldırı düzenlediği saatlerde X'te bir gönderi yayınlayarak, "Devam eden saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. İran'a bu tehlikeli tırmanış konusunda uyarıda bulunduk. İran, saldırıyı derhal durdurmalıdır. Bu, bölgeyi daha da uçuruma sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü 27 Eylül günü X'te bir video paylaşmıştı. Macron o videoya, "Evet, biz Hizbullah'ın saldırılarını ve eylemlerini kınıyoruz. Lübnan yeni Gazze olmamalıdır. İsrail saldırılarına son vermeli ve Hizbullah intikam mantığından çıkmalıdır" notunu düşmüştü.