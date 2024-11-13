Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından ABD'ye verildiği belirtilen eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) helikopter üssünde çalışmalara hız verildiği bildirildi.

Rum basınının Mari'deki Evangelos Florakis Helikopter Üssü ile ilgili yayımladığı haber fotoğraflarında, ABD'ye ait askeri iş makinelerinin bölgedeki çalışmalara katıldığı görüldü.

Mari'deki deniz üssü ile liman bölgesinde de genişletme çalışmaları yürüten GKRY'nin, bu alanlarda ABD'den teknik destek aldığı ileri sürülürken, helikopter üssünün Vasiliko Elektrik Santrali'ne komşu olarak inşa edilmesi dikkati çekti.

Daha önce, ABD'nin bölgede gizli helikopter üssü bulunduğu iddia edilmiş, Pentagon hem bu iddiaları hem de Mari'ye üs kurulması konusuna dair soruları yanıtsız bırakmıştı.

Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre, GKRY'nin Mari'deki helikopter üssüne ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook helikopterler ile bazı uçak gemilerinde bulunan, kısa pistlerin yanı sıra dikey iniş kalkış yapabilen V-22 Osprey hava araçlarının konuşlandırılması öngörülüyor.

- "ABD, Mari'den tüm bölgeyi kontrolü amaçlıyor"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, daha önce Rusya ile işbirliği halinde olan GKRY'ye karşı ABD'nin Trump'ın ilk başkanlığı döneminde yeni bir politika geliştirerek Rumlar ile yakın ilişki kurduklarını ve bunun sonucunda da Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargolarını kaldırdıklarını hatırlattı.

Ağar, GKRY'nin limanlar, hava ve kara üsleri aracılığı ile gün geçtikçe ABD'nin bölgedeki bir vekili haline geldiğine dikkati çekerek, Washington'un Mari'deki üs aracılığı ile askeri olarak Doğu Akdeniz, Suriye, Lübnan, Filistin'e etki etme, İsrail'in güvenliğini sağlama ve Süveyş Kanalı da dahil olmak üzere Kuzey Afrika'ya ulaşma imkanı kazanacağını söyledi.

Ağar, son dönemde ABD'nin sadece GKRY üzerinden değil Yunanistan'daki üslerini de kullanarak bölgede askeri karakterli koridorlar açtığına işaret ederek, "ABD, Mari'den tüm bölgeyi kontrolü amaçlıyor." diye konuştu.

Güney Kıbrıs'taki Mari'ye yapılan üssün, helikopterlerin yanı sıra ABD ordusunda bulunan dikey iniş kalkış yapabilen savaş uçaklarının da kullanımında olabileceğinin görülmesi gerektiğini aktaran güvenlik uzmanı Ağar, "ABD askerleri Mari'deki üssü, uçar birlik ve lojistik operasyonlarında kullanabilirler. Ayrıca bu üs insani yüzlü gösterilen operasyonlar ile askeri, sivil tahliyelerde kullanılabilir. Rum kesimindeki üs, ABD askerlerine, uçağa göre göreceli olarak düşük menzile sahip helikopterlerle Lübnan, Suriye ve Filistin'e gidebilme inisiyatifini sunacaktır." ifadelerini kullandı.

- "ABD Mari'deki üssünü çok maksatlı kullanabilir"

Türkiye Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan da Güney Kıbrıs'ın ABD'ye verdiği Mari'deki Evangelos Florakis Helikopter Üssü'ne Boeing CH-47 Chinook helikopterler ile V-22 Osprey hava araçlarının konuşlandırılmasının belli amaçları olabileceğine işaret etti.

Mari'deki üssün açık yayınlardan takip ettiği kadarıyla kısa bir piste sahip olacağına dikkati çeken Aslan, "ABD Mari'deki üssü çok maksatlı kullanabilir. Bunlardan en önemli ikisinin özel kuvvet harekatları ile lojistik ikmal faaliyetleri olması muhtemeldir." şeklinde konuştu.

Aslan, ABD ile GKRY arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliğine Dayalı Yol Haritası" protokolünün askeri üsler alınmasına karşın Washington'un Güney Kıbrıs'a bazı siyasi tavizler vermesini içerebileceğini anlatarak, Rumların, Doğu Akdeniz ile Ada'da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaşadıkları sorunları Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin meseleleri gibi yansıtmaya çalıştıklarını aktardı.

GKRY'deki Amerikan askerleri ile ilgili bugüne kadar net tavır göstermeyen ABD'nin de artık Ada'daki askeri varlığını açıktan gösterme niyetinde olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"ABD, GKRY'deki Mari Üssü'nden Orta Doğu'ya yönelik küçük özel birlik kuvvetleri ile etkili askeri operasyonlar gerçekleştirme stratejisi izlemek isteyebilir. Orta Doğu'da kendi menfaatlerine aykırı gördüğü devlet dışı aktörlere karşı operasyonlarda Mari'deki üssü kullanabilir. Özellikle Boeing CH-47 Chinook helikopterleri ile bölgedeki müttefiklerine lojistik sağlayabilir ve bunun içinde mühimmat da olabilir."

Aslan, GKRY'deki ABD askeri yapılanmasını, Rusya mazereti ile Yunanistan'a kurduğu üslerle birlikte değerlendirmeleri gerektiğini de belirterek, bu üslerdeki askerlerin İhtimalat Planı'nda (Sorumluluk bölgesi ve çevredeki durumlar için askeri plan) 3 yön bulunduğunu, bunların da sırasıyla Levant Bölgesi (Doğu Akdeniz sahilleri), Afrika ve Türkiye istikametlerini içerdiğini söyledi.

- Hristodulidis mesaj verdi

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, devlet radyosu RİK'e verdiği özel söyleşide, Amerikalıların Güney Kıbrıs’ta da Yunanistan’da olduğu gibi (Girit-Suda ve Dedeağaç) sürekli varlık gösterip göstermeyeceği yönündeki bir soruyu, "ABD’nin Kıbrıs’ta sürekli varlığını da Avrupa devletinin (Fransa) sürekli varlık göstermesini de göz ardı etmiyorum." diye yanıtladı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın silahlanma programına ve savunma planlarına ilişkin başka bir soru üzerine ise Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'ndeki Fransız askeri varlığını kabul ederek, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın bugünlerde tam da bu nedenle Fransa'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.

- Basın ABD savaş uçaklarının uydu fotoğraflarını yayımladı

Haftalık Simerini gazetesi, manşetten "Kıbrıs ABD’nin ve NATO’nun Üssü" başlığı ile sivil ve askeri yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, eski bir Türk köyü olan Mari'de bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün yanına aynı adla kurulan helikopter üssünün yapım çalışmasında yer alan ABD ordusuna ait askeri araç gereçlerine yer verdi.

Simerini, Larnaka ve Baf'taki üslerde bulunan ABD'ye ait savaş uçakları ile helikopterlerin uydu görüntülerini servis ederek, Limasol Limanı'nın ABD ve diğer ülkelerin gemilerine ev sahipliği yaptığını, Ada'daki İngiliz üslerinin devamlı faaliyette olduklarına dikkati çekti.

GKRY'deki aşırı solcu ana muhalefet partisi AKEL'e (Emekçilerin İlerici Partisi) yakınlığı ile bilinen günlük Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs'ın ABD güdümüne girmekte olduğunu savunarak, "ABD'nin vagonuna bağlandık." ifadelerini kullandı.

Haravgi, haberinde, son gelişmelerin risklerinin de göz önüne alınması gerektiğine işaret ederek, hükümete, "Bu bizi bilinmeyen sulara götürür." uyarısında bulunuldu.

- Muhalefetin tepkisi sürüyor

Ana muhalefette bulunan aşırı solcu AKEL, açıklamalarında düzenli olarak, GKRY liderliğinin Gazze ve Lübnan konularında İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, Hristodulidis'a bu politikalara son verme çağrısında bulunuyor.

AKEL, GKRY'deki yabancı askeri varlıktaki artışın ülkenin stratejik değerini yükseltmeyeceğini, aksine Kıbrıs'ı militarist bir hale getireceğini savunarak, ABD ve bazı NATO üyesi ülkelere verilen tavizlerin Lefkoşa'ya bir şey kazandırmayacağı görüşünü savunuyor.