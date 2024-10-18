ABD'nin başkenti Washington'da bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına, megafondan kadın çığlıkları dinletti.

Batı Feminizmi Efsanesi adıyla düzenlenen protestoda, Filistin destekçisi grup, Gazzeli annelere ve kadınlara yönelik İsrail ordusunun saldırılarını kınayan dövizler taşıdı ve politik sokak tiyatrosu olarak adlandırdıkları performanslarını sergiledi.

Aktivist grup, İsrailli askerlerin kadınlara ve annelere yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulunarak Beyaz Saray'a ve Dışişleri Bakanlığına yürüyüş düzenledi.

Kefene benzeyen kıyafetler giyen kadın ve erkekler, Dışişleri Bakanlığının önünde toplanırken Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

Aktivist grup protestolarının ardından olaysız dağıldı.