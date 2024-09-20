Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ortak prodüksiyonu olan "Açık Kulis" isimli müzikli oyun, 28 Eylül Cumartesi saat 15.00'te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde prömiyer temsiliyle sergilenecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, opera, bale ve senfoni dünyasını tanıtan tek perdelik müzikli bir oyunda, Murat Menket şef ve anlatıcı, Sermin Dikmen Töre solist ve anlatıcı, Tuğrul Enver Töre solist ve anlatıcı, Mustafa Kofalı yardımcı anlatıcı olarak yer alacak.

KKTCDOB iletişim destekçisi KKTC Telsim ve KKTCCSO iletişim destekçisi Kuzey Kıbrıs Türkcell'in de katkı sağladığı oyun, halka açık ve ücretsiz sahnelenecek.