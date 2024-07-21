ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden açıklamasında, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Biden bu hafta içerisinde kararıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

Biden Harris'i destekleyecek

Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj daha paylaştı.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadesini kullandı.

Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı" mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.