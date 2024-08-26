Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir araçtan şüphelendi. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi koşarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheliler takip sonucu yakalandı. Ardından kaçan aracı takibe alan ekipler, 100'e yakın kamera kaydının incelenmesi sonucu sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Adil Öksüz ile aynı evde kalan kişi yakalandı

Zanlılardan birisinin FETÖ'nün kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden, kaçmadan önce onunla Üsküdar’da aynı evde kalan Cihat Yıldız olduğu belirlendi. 8 yıldır firari olan Cihat Yıldız, Öksüz’ü Üsküdar’daki evinden otogara bırakan isimdi.

Diğer 2 kişinin de FETÖ firarisi olduğu belirlendi.

Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.