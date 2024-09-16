2024-2025 Adli Yılı bugün düzenlenen törenle açıldı. Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri ve hukukçular katıldı.

Törende, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nden Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve eşi Zekiye Güleç, Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ile Azerbaycan İdari Dava Dairesi Başkanı Xagani Mammadov da yer aldı.

Tören, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Barosunu temsilen Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı ve Başsavcı Sarper Altıncık birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu ve hukuka olan saygısına dikkat çekerek, insan hakları gereği buradaki yapının devamı için birlik ve beraberlik içerisinde mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Ülke için çok önemli kurumlardan biri olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygunluğunun teyidine işaret eden Tatar, komisyonun etkin ve ulaşılabilir bir iç hukuk olduğunun kaydedildiğini, komisyonun aldığı kararların zamanında uygulanması için kaynaklar yaratılması gerektiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC’nin gelişerek daha güçlü hale gelebilmesi ve toplumsal refah için yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve yargı bağımsızlığına saygı gösterilebilmesi için de en başta yargı kararlarına uyulmasının koşulsuz bir şekilde sağlanması gerektiğini belirtti.

Kişilerin adalete olan inancının güçlendirilmesi, kamu düzeninin daha iyi teşkil edebilmesi ve kişilerin devlete ve geleceğe daha güçlü umutlarla bakabilmesi için kamusal alanda denetimin şart olduğunu dile getiren Özerdağ, “Denetim sonrasında da kurallara uymayanların yargı denetimine getirilmesi zorunludur” dedi.

Başsavcı Sarper Altıncık da Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün mahkumların ıslah edilmesine hizmet etmediğini söyleyerek, şartlı tahliye kurallarının verilen cezaları anlamsız hale getirmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Altıncık, nüfusa oranla suç oranının yüksek olduğuna işaret ederek, artışın önüne geçilemediğini söyledi.

Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı ise, keyfi uygulamalara izin verildiği sürece hukuki istikrar veya hukuki güvenliğin olamayacağını vurgulayarak, “Kamu yönetiminde hayati öneme haiz olan liyakat ilkesinin devlet organları tarafından standart ve adil bir şekilde uygulanmadığını” savundu.

GKRY’de taşınmaz mallara ilişkin yapılan tutuklamaları da hatırlatan Esendağlı, Kıbrıs sorununa çözüm getirilmeden, mülkiyet sorununa ilişkin kişilerin bireysel olarak hedef alındığı cezai yaptırımlara başvurulmasının haklı ve yasal bir tarafı bulunmadığını vurguladı.