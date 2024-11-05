Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) Kıbrıs’taki okullarda barış kültürünü ve kültürlerarası anlayışı teşvik etme hedefiyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik eğitim düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Anlatı Yöntemleriyle Kıbrıs Sınıflarında Kültürlerarası Becerileri Geliştirmek” konulu atölyeler Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilecek.

Eğitimlerin ilk aşamasında Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de "Hikayelerimizi Keşfetmek: Kültürlerarası Yetkinliklerin Geliştirilmesinde Anlatı Yaklaşımlarına Giriş” başlıklı atölyeler düzenlenecek.

İlk atölye 13 Kasım Çarşamba günü Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) binası 14.30 – 18.00 arasında yapılacak.

Daha sonraki atölyeler 20 Kasım Çarşamba günü Mağusa Eziç Restoran’da 14.30 – 18.00 saatleri arasında, 27 Kasım Çarşamba günü Girne Eziç Premier’de 14.30 – 18.00 saatleri arasında 3 Aralık Salı günü Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında 14.30 – 18.00 saatleri arasında olacak.

Türkçe dilindeki atölye çalışmalarında katılımcılara sertifika ve ücretsiz eğitim materyalleri verilecek.

Kayıt için: https://form.jotform.com/243014109734449, programla ilgili detaylı bilgi için: https://www.ahdr.info/peace-education/teacher-training-and-teachers-academy-for-peace-2024-2025/ adreslerine ulaşılabilecek.

-İki toplumlu eğitimler de olacak

Tek toplumlu eğitimlerin ardından, “Ortak Anlatıları Keşfetmek: Kültürlerarası Eğitimde Toplumlar Arası Kaynaklar ve Uygulamalar” başlıklı iki toplumlu öğretmen eğitimine geçilecek.

Ocak 2025'te ara bölgede yapılması ve 3,5 saat sürmesi planlanan bu atölye çalışması Ledra Palace’taki Dayanışma Evi'nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları İngilizce, Türkçe ve Yunanca dillerinde olacak.

Tek ve iki toplumlu atölye çalışmalarını takiben Şubat ile Mayıs 2025 tarihleri arasında Dayanışma Evi'nde “Barış için Öğretmen Akademisi” düzenlenecek.

Kültürlerarası anlayışı ve barış eğitimini geliştirmeyi amaçlayan, üç iki toplumlu atölye çalışması ve bir mentorluk döneminden oluşacak program kapsamında kültüre duyarlı öğretim materyallerinin tasarlanması ve mentor desteğiyle kültürlerarası projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.