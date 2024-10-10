Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rum Yönetimi’ni, Suriyeli sığınmacılara siyasi sığınma başvurusunda bulunma hakkı vermeden Lübnan’a geri göndermesinden dolayı suçlu bulmasının ardından, başka davalar da açılabileceği konusunda endişelerin oluştuğu bildirildi.

Politis gazetesi, AİHM’nin Rum Yönetimi’ni, dört yıl boyunca Güney Kıbrıs’taki mülteci kampında kalan, ancak siyasi sığınma başvurusu yapma niyeti belirttikleri halde, Lübnan’a geri gönderilen iki Suriyeli'yİ toplam 44 bin euro tazminat ödemeye mahkum ettiğini anımsattı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, şu anda tüm yetkili makamların, Hukuk Dairesi ile birlikte AİHM’nin bu kararını değerlendirdiğini ve konuyla ilgili ilerleyen günlerde görüş belirtileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin bu konuda sorumluluk üstlenmekle kalmayıp, “işgal altında olan” bir ülke olarak, göçmenliğin ne olduğunu ve vatanından ayrılmanın ne anlama geldiğini bildiklerinden, ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in ise, bu kararın 2020 yılına ait olduğuna işaret ederek, hükümetin göreve geldiği günden beri, sığınmacı sorununu uluslararası hukuk ile Avrupa hukuku ilkeleri ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde etkin yönetimi için kolları sıvadığını söylediğini yazdı.

Öte yandan gazete, Hükümet’in tüm taahhütlerine karşın, ara bölgede mahsur kalan sığınmacılar orada olduğu müddetçe Rum Yönetimi için izlenimlerin iyi olmayacağını kaydetti.

Bu konunun Rum mahkemelerinde olduğunu ve sığınmacıların haklı bulunması halinde, Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını üstlenmesi gerekeceğini belirten gazete, aksi taktirde ara bölgede mahsur kalan sığınmacılara AİHM’ye başvurma hakkı doğacağını ve bunun da Rum Yönetimi için olumsuz sonuçlar doğuracağını yazdı.

Gazete, AKEL’in de karara tepki göstererek, hükümeti sığınmacı sorununu doğru ve etkin şekilde yöneterek, kendilerine milyonlarca euroya mal olacak ve uluslararası arenada kötü izlenime maruz bırakacak yöntemlerden uzak durmaya davet ettiğini kaydetti.

Habere göre AKEL, bir önceki hükümetin (Anastasiadis Hükümeti) izlediği aşırı sağ sığınmacı politikalarının yanlış olduğunun bir bir ortaya çıktığını ve verilen cezaların vergi mükelleflerinin omuzlarına yüklendiğini belirtti.

Haberde, Hukukçu Ahilleas Dimitriadis’in de, AİHM kararının Rum Yönetimi’ne “tokat” niteliğine olduğunu ve kararın temyize götürülmesi hakkına sahip olduklarını; ancak kararın oy birliğiyle alınmış bir karar olmasından ötürü, temyiz başvurusunun kabul edilmesinin zor olduğunu söylediği ifade edildi.