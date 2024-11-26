Cumhurbaşkanı STK İletişim Koordinatörü Latif Akça, Azerbaycan’da düzenlenen COP 29 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etti.

Akça’nın açıklamasına göre, Yeşil Bölge’de gerçekleştirilen ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri ile gözlemci statüsüne sahip 8 ülkeden sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı "iklim girişimleri" konulu forumda konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, gençlerin iklim sorunlarına katılımında sivil toplumun rolü tartışıldı.

Konuşmasında KKTC’nin iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede attığı adımları ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını aktaran Akça, iklim değişikliğinin tüm dünya için ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. Özellikle Doğu Akdeniz gibi hızlı etki gören bölgelerde doğru stratejilerin önemine vurgu yapan Akça, KKTC’nin çevreyi koruma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma sorumluluğunu taşıdığını ifade etti.

Akça, bu tür organizasyonlarla uluslararası iş birliklerinin güçlendiğini ve küresel çözümlere uyumlu politikalar geliştirme fırsatlarının doğduğunu dile getirdi. Çevreye duyarlı ve bilinçli bir toplum inşa etmek için ortak adımlar atılması gerektiğini belirten Akça, Azerbaycan’ın bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu da paylaştı.

Azerbaycan Devlet Destek Ajansı İcra Direktörü Aygün Aliyeva, davetleriyle KKTC’ye verilen değerin altını çizerek teşekkürlerini iletti.