Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin Rum hükümetine, Orta Doğu’daki gelişmelerle alakalı, Güney Kıbrıs’ın insani yardımı sınırlandırması ve askeri planlamalarla faaliyetlere müdahil olmaması konusunda mesaj gönderdiği belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL açıklamasında DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu’nun “kendilerini yalnızlığa sürükleyen ideolojik uyumsuzluklarla” ilgili ifadelerini de yorumladı.

Akel buna yanıtında “bizi tecritçilikle suçlayanlar belli ki Kıbrıs’ın tehlikelerle karşı karşıya kalmasını ve ülkenin hedef haline gelmesini istiyorlar” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre, AKEL dün yaptığı yazılı açıklamada partisinin tezinin “hükümetin bölgedeki durumu, insani yardım sağlanmasının sınırlandırılması ve Kıbrıs’ı askeri planlar ile faaliyetlere dahil ederek sorununun bir parçası haline gelmeyeceği şekilde ele alması gerektiği yönünde olduğunu” ifade etti.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Dimitriyu ise; geçen cuma günü AKEL’e saldırarak “ülkenin batı yöneliminin sorgulanmasının ülkenin jeopolitik rolünü küçülttüğünü ve ulusal çıkarlara büyük zarar verdiğini” savundu.

-Dışişleri Bakanlığı diplomatik misyonlara ESTIA planı konusunda bilgi verdi

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanlığının ülkedeki tüm diplomatik misyonları ve Rum Yönetiminde akredite tüm uluslararası kuruluşları, bölgedeki mevcut durum ışığında, kriz olan bölgedeki yabancı vatandaşların Rum Yönetimi toprakları üzerinden kabulü ve ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili ESTİA isimli özel ulusal planın aktive edildiği konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete, bakanlık tarafından yapılan açıklamada ESTIA planıyla ilgili her türlü talebin Rum Dışişleri bakanlığına bağlı kriz yönetimi merkezine iletilebileceği ifade edildi.

-“ABD’nin çelik kalkanı Kıbrıs’ı kapsıyor”

Simerini gazetesi ise, ilk sayfasından bu başlıkla yer verdiği haberinde Orta Doğu’da meydana gelebilecek en kötü şeyin önlenmesi konusunda özellikle ABD diplomasisinin “alev aldığı” yorumunda bulundu.

İran’ın Amerikalılar ve diğer müttefikler tarafından desteklenen İsrail karşısında misilleme yapacağı konusunda ısrarcı olduğunu kaydeden gazete, bunun sonucunda Kıbrıs’ı da kapsayan caydırıcı bir çelik şemsiye (kalkan) yaratıldığını ekledi.