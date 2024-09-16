Demokrat Part Genel Sekteri ve Girne Milletvekili Serhat akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi.

Akpınar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı KKTC Yüksek Öğretim alanını bitirmeye mi kararlı ?

Bu kararlılığın arkasındaki gerçekleri Koalisyon Hükümet Ortağı olarak bilmek istiyoruz .

KKTC de Üniversitelere , 25 yaşını tamamlamış 3. Dünya Ülkelerinden her hangi bir bireyin , Üniversitelerin , Lisans Programlarına kayıt yapmasını engelleme nedenleriniz nelerdir ?

3 . Dünya Ülkelerinden gelecek olan ve

Bir yükseköğretim kurumundan şartsız kabul alan uluslararası öğrencilerin kayıtları , vize işlemlerinin olumlu sonuçlanmasından sonra yapılır maddesinde !

Kabul ve Kesin Kayıt işlemleri sonlanmadan Uluslararası öğrenciler nasıl ve nerden vize alacaklar ? ne ücret ödeyecekler ?

Bugün Dünyanın her hangi bir yerinde 25 yaşını aşmış bir birey , Avrupa Birliği Üyesi bir ülkeye Üniversite Lisans eğitimi için gidebiliyor mu ?

Commonwealth Ülkelerine , Ortadoğu Ülkelerine , Asya Pasifik Ülkelerine , Orta Asya Ülkelerine , Amerika , İngiltere ve Güney Kıbrıs ‘a gidebiliyor mu ? Yanıtını Ben vereyim ! giriş şartlarını yerine getirmişlerse gidebiliyorlar .

Vize gerektiren ülkelere ön kabul aldıktan sonra dahi gidebiliyorlar mı ?

Yanıt : Evet

Ülke girişi için , halen vize işlemi yapılmamış olmasına rağmen Uluslararası Üniversiteler , Ön Kabul ve kesin kayıt işlemlerini yapabiliyorlar mı ?

Yanıt : Evet

Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak , Dünya Yüksek Öğretim Alanı içerisinde bir çekim merkezi olmak ve yerimizi her geçen gün daha da güçlendirmek istiyormuyuz ?

KKTC Yüksek Öğretim Politikamızın oluşması için neden halen bir çalışma yapılmıyor ?

Hükümet olarak KKTC Yüksek Öğretim Alanı için bir vizyonu çalışması ve veya bir vizyon hareketi var mı ?

Yaşıyor olduğumuz süreç KKTC Yüksek Öğretim Alanını adım adım bir yok oluşa götürüyor .

Haksız Rekabet ve çaresizliğin yaratacağı yıkımı Koalisyon Hükümeti olarak süratle ortadan kaldırmalıyız .

Başbakanlık bünyesinde daha önce de Başbakanımız Sn . Ünal Üstel Bey ‘in öngörmüş olduğu Yükseköğretim Koordinasyon Kurulunun oluşması artık kaçınılmazdır"