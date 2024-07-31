Demokrat Parti (DP), 32’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, DP’nin kuruluşunun 32’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akpınar mesajında, “Partimizin 32'inci kuruluş yıldönümünü büyük bir onurla kutluyoruz. Demokrat Parti'mizle beraber nice yıllara...” ifadesini kullandı.

- “Partimizin 32'inci kuruluş yıldönümünü büyük bir onurla kutluyoruz”

Partiden yapılan açıklamaya göre Akpınar mesajında, partinin 32'inci kuruluş yıldönümünü büyük bir onurla kutladıklarını belirterek “Bu yüce siyaset kurumunun ‘Genel Sekreteri’ olmaktan ayrı bir gurur duyuyor ve mümtaz halkımızın teveccühüne karşılık şahsım ve tüm yol arkadaşlarım adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu vesileyle; o gün, harekete geçirilmiş güç, misyon, odaklandığımız ilkelerin değeri, heyecan ve yüksek öngörüleri, ilk günkü mana ile hedefinden ayrılmadan, bizleri bugün yine bir arada, ancak en önemlisi siyaseten bir marka değer altında birleştirmeye devam etmiştir.

Toplumumuz açısından oluşturduğu siyasal ve sosyo-ekonomik sonuçları halen yeteri kadar anlaşılamamış, bazen küçümsenerek hatta bazı çevrelerce yok sayılan bu misyonun referans ve eylemleri, yukarıda önemle aktarılan sonuçlarda ve yönetsel alanda başarıları ile halkımızın takdirini de kazanmıştır.”

Bir siyaset kurumunun iştigalinin önemli bir kısmını “vaatlerin” oluşturduğuna vurgu yapan Akpınar, şöyle devam etti:

“Yapabilme veya etkinlik gücü farklıdır, bunun için bir tür özel ruh ve düşünsel yolculuk gerekir. Tam bu noktada, bu özel yolda ‘yol arkadaşlarına’ somut bir gerçeklik olarak rastlar ve bir araya gelirsin. Somut değere ulaşırsın. Somut değer, harekettir ve saf güçtür. Bu olmadan vaatlerin başarıya ulaşması, herhangi bir alan veya anlamda mümkün değildir.

Yol arkadaşlarım, adlarımızın önüne koyduğumuz unvanda ve beceride, yaşamlarımızın bir önceki dönemiyle bağıntılı ve orantısal değerlerin somut varlıklarını da taşırız. Partimizin çatısı altında ‘İyi yol arkadaşları’ olarak, birlik ve her zamankinden daha güçlü tüm bu değerler toplamının aktarılmış haliyiz.”

-"Anavatanımız Türkiye ile sonsuza kadar yan yana yürüyeceğiz”

Görünümleri ortaya koyan değer ölçütlerinin evrensel ve kesin olduğunu belirten Akpınar, “Birbirimize her hangi bir zamanda söyleyebileceğimiz, ‘içi boşaltılmış’ herhangi bir şeye benzememelidir. Ülkemize, Dünya'ya katkı sağlayacak, iyi arkadaşın söyleyebileceği gibi olmalıdır. ‘Değerini bilmek istediğim için yanındayım’ gibi... Bu yüzden, halkımızın tam yanı başındayız.” dedi.

Akpınar, “Bir kez daha, haksız ve sert ekonomik ambargoların üzerimizde halen hüküm sürdüğü şartlarda, her ne olursa olsun, bundan önce olduğu gibi ‘Köklerimizin gücünün’ Kıbrıs Türkü’nü sonsuza kadar himaye edeceğine yönelik inancımızı koruyup, Anavatanımız Türkiye ile sonsuza kadar yan yana yürüyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başta partinin kurucuları olmak üzere, tüm üyelere, teşkilata ve çalışanlara teşekkürlerini sunan Akpınar, hayatta olmayanları rahmet ve minnetle andı, yol arkadaşlarına sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yaşam diledi.