Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, DP'nin, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için müzakere sürecini göz ardı etmediğini vurgulayarak, müzakere sürecinin başlaması ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için eşitliğin şart olduğunu kaydetti.

Akpınar, DP olarak bu şartlarda yeni bir dönemin açılımı olarak, yeni bir müzakere sürecine hazır olduklarını kaydetti.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin'in temasları ve çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akpınar, Holguin,'in Kıbrıs'ta uzlaşının ve yeni bir yolun gerektiği yönündeki görüşlerini kamuoyuyla paylaştığını ve Kıbrıs'ta uzlaşı için ortak bir zemin olmadığını belirttiğini ifade etti. Akpınar, Holguin'in yaklaşık altı aylık süre zarfında gerçekleştirdiği temas ve çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu süreçte DP’nin görüşlerini halkla paylaştıklarını da belirtti.

Akpınar, DP'nin, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için müzakere sürecini göz ardı etmediğini vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:

“DP; müzakere sürecinin başlaması ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ‘eşit egemenlik’ ve ‘eşit uluslararası statü’ prensiplerinin taraflarca teyit edilmesinin önemli olduğu Kıbrıs ve uluslararası kamuoyu ile bir kez daha paylaşmaktadır. DP; Kıbrıs davasına vakfedilen tarihi misyon ve politik duruşunun günümüzde tezahür ettiği yansımaları, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yeni bir dönemin açılımı olarak, yeni bir müzakere sürecine hazır olduğunu tüm taraflara bildirmektedir.”