Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili, Serhat Akpınar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Başkan Yardımcısı’nın Cumhuriyet Meclisi kürsüsünü işgal etmesine sert tepki gösterdi. DP’den yapılan açıklamada, CTP’nin halkın iradesini yok saydığı belirtilirken, meclisin çalışmalarını engelleyen bu tür eylemler kınandı.

Akpınar’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Başkan yardımcısı vasıtası ile KKTC halkının iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı kürsüsünü işgal ederek meclisin çalışmasını engellemiştir. Aslında burada engellenen ve pranga vurulmak istenen halkın iradesidir. Meclisin bu dönemi belki de en fazla mesai gerektiren dönemdir. Başta gelecek yılın bütçe görüşmeleri ve kanunu olmak üzere, geçen dönemden kalan birçok problem sahası da çözüm beklemektedir. Demokrat Parti (DP) olarak biz meclisin nasıl daha verimli çalışabileceğine kafa yorarken, biriken sorunların nasıl çözülmesinin gailesini taşırken, maalesef CTP ülke gündemi ve halkın sorunları ile hiç alakadar olmadığını adeta itiraf etmiştir.

Halk bizlerden hizmet, çözüm, refahının artırılmasını beklerken, herhalde ajandası daha değişik olan bir muhalefet partisinin sözde Meclis Başkan Yrd.; sözde diyoruz çünkü eğer gerçekten bu görevi içselleştirseydi, kendisinin de kullandığı ve kullanacağı Yüce Meclis kürsüsünü ergenvari davranışlarla işgal etmez, bu davranışına da kulp bulmak için Sn. Cumhurbaşkanımızı işin içine karıştırmazdı. Bu nedenle halkın iradesini yok sayan bu davranış nedeniyle kendisini DP olarak şiddetle kınıyoruz.

DP olarak öncelikle tüm partilere çağrımız, artık bir an önce bu kısır çekişmeleri bırakarak ülkenin gerçek gündemine, halkın beklentilerine dönmemiz ve Yüce Meclis çatısı altında çok daha fazla mesai harcamamız gerektiğidir. Çünkü yaklaşık iki aydır en kıymetli değer olan KKTC halkının zamanını boşa harcadık, bunu bir an önce telafi etmeliyiz.

Halkımız bizden Meclis çatısı altında hizmet ve çözüm odaklı çalışmamızı bekliyor, kaos ve bilinmezliğe kucak açmamızı değil!

Sizin amacınız halkın iradesini yok mu saymak?

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”